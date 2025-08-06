Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantısı

Kırklareli İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından Plan ve Bütçe Komisyonunun İl Özel İdaresi ek binası yapılması için hazırlanan rapor okundu. Ek bina yapılması için sunulan rapor kabul edildi.

Ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü.