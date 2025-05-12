Kırklareli'nde 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 104 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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