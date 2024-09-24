JANDARMA 253 GÖÇMEN YAKALADI
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik son 1 hafta içinde 4 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 253 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 9 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 9 organizatörden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Ömer KUŞÇU/KIRKLARELİ,
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 253 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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