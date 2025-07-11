Kırklareli'nde 27 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 6-10 Temmuz tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde 27 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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