Kırklareli'nde 27 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü 27 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 23-30 Eylül tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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