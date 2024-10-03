Kırklareli'nde 27 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü 27 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 23-30 Eylül tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.