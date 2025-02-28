Kırklareli'nde 41 Kişi Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 17'si hükümlü 41 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimde 41 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.