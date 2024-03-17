Kırklareli'nde 57 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
M.A'ya ait iş yerinde yapılan aramada, 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
M.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 57 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi. Operasyonda 15 ton kömür, 1 adet vagon ve 70 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Baba katili olduğu iddia edilen 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, resimler, fotoğraflar, askeri heykel ve videolar sergileniyor. Mobil müze, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
MÜSİAD Kayseri İl Başkanlığı, üyeler ve yetim çocukların buluştuğu bir iftar programı düzenledi. Programda MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer ve diğer protokol üyeleri konuşmalar yaptı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür Park'ta bulunan bisiklet ve koşu yollarını yeniledi. Yapılan çalışmalarla 7 kilometrelik bisiklet ve koşu yolunun zemini iyileştirildi ve şerit çizgileri yenilendi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli bir acil tıp uzmanı doktor, hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildi. Şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, olayın faili ve failleri hakkında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?