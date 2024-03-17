Kırklareli\'nde 57 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çankırı'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi

Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli bir acil tıp uzmanı doktor, hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildi. Şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, olayın faili ve failleri hakkında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.