Kırklareli'nde 6 hükümlü ve 16 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü, 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 10 şüpheli ile gece vakti yağma, vergi usul kanununa muhalefet, kasten yaralama, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.