Kırklareli'nde 98 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 98 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart - 15 Nisan tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 98 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.