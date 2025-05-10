Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenlendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Şampiyonlar Bocce Turnuvası"nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Vali Turan, Ramazan Yaman Huzurevinde düzenlenen turnuvada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bocce turnuvasına katılan sporcuları tebrik eden Turan, yaşlıların bilgi ve birikimlerinden herkesin yararlanması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Turan, 6 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci olan Ramazan Yaman Huzurevi sporcularına ödüllerini verdi.

Ödül törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile kurum müdürleri katıldı.