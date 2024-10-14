Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.
Pınarhisar yolu Rauf Denktaş bulvarında hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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