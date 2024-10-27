Kırklareli\'nde Anız Yangını Söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.
Dolhan köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.
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