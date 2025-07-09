Kırklareli'nde Anız Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde Anız Yangınları Söndürüldü

Kırklareli\'nde Anız Yangınları Söndürüldü
09.07.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 3 bölgede çıkan anız yangınları itfaiye ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde 3 ayrı bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kızılcıkdere köyü, Vize ilçesinin Soğucak ile Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köylerinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köyünde çıkan yangında bir ağıl zarar gördü.

Yangınlarda 2 bin dekar tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Anız Yangınları Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Alevler Uşak ve Manisa’yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı Alevler Uşak ve Manisa'yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı
3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
İşte tutuklanan Zeydan Karalar’ın ifadesi İşte tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesi
CHP’li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis’te kürsü işgali CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
08:34
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık
MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
07:19
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
04:09
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi
Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
02:03
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
00:57
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 19:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Anız Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.