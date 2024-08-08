Kırklareli'nde aranan 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde aranan 6 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

08.08.2024 09:30
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkında silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, vergi usul kanununa muhalefet, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve tedbir kararı ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde aranan 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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