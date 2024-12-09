Kırklareli'nde 'Boş Şehir' Oyunu

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Kırklareli'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Boş Şehir" adlı oyun sahnelendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan ve vatandaşlar izledi.

Turan, oyunun ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Turan, özellikle gençleri tiyatro oyunlarını izlemeye davet etti.

Vali Turan ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile beraber ilk olarak Büyükkarıştıran Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'dan bilgi alan Turan, ardından Evrensekiz ve Ahmetbey belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Turan, ziyaret ettiği esnafla da sohbet etti.