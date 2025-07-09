Kırklareli\'nde Ceviz Ağaçları Yandı

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.
Karahamza köyünde ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda, 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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