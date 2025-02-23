Kırklareli'nde Ev Yangını!

Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Dolhan köyünde Özbay Plak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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