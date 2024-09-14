Kırklareli'nde Gebe Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Gebe Okulu Kayıtları Başladı

Kırklareli\'nde Gebe Okulu Kayıtları Başladı

Kırklareli'nde gebe okulu eğitimi için kayıtlar 30. haftada başlıyor, eğitimler 23-26 Eylül'de.

14.09.2024 10:47
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Kırklareli'nde gebe okulu eğitimi için kayıtların başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, gebeliğinin 30. haftası ve sonrasında anne adaylarının gebe okuluna kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

Gebe okulunda anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı nesiller yetişmesi için eğitimler verildiğini aktaran Cerit, eğitimlerin 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cerit, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine yada Emzirme Danışmanlığı Polikliniğine başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Vize ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda, okulların temizliği, güvenliği ile akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri görüşüldü.

Balaban, toplantıda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile okul idarecileri katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Gebe Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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