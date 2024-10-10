Kırklareli'nde Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, market ve gıda işletmelerinde denetim yaptı, olumsuzluk tespit edilmedi.

10.10.2024 15:17
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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, market, gıda üretim ve satış ile toplu tüketim yapılan işletmeleri denetledi.

Ekipler denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak için denetim ekiplerinin özveriyle görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Karaca, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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