Kırklareli'nde Görevi Kötüye Kullanma Davası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Görevi Kötüye Kullanma Davası

Kırklareli'nde 1 doktor ve 4 medikal firma yetkilisi, görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor.

30.12.2024 15:16
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Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 1'i doktor, 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar doktor S.A.Y. ile medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K, Ö.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, gelen belgelerin okunmasıyla başladı.

Sanık S.A.Y, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek, dosyaya eklenen belgelerdeki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

Hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep eden S.A.Y, beraatini istedi.

Diğer sanıklar ve taraf avukatları da savunmada bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık doktor S.A.Y. ile medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K. ve Ö.Ö'nün adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor S.A.Y. ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden S.A.Y, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık S.A.Y. daha sonra yargılandığı mahkemece adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Görevi Kötüye Kullanma Davası - Son Dakika

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