Kırklareli'nde Halk Toplantısı

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Kırklareli Valiliğince "Halk toplantısı" düzenlendi.

Vali Uğur Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların isteklerini dinledi.

Turan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Devletin kapılarının vatandaşa her zaman açık olduğunu vurgulayan Turan, kendilerine iletilen her istek ve sorunu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için aşk ve şevkle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.