Kırklareli\'nde Hayvan Çiftliğinde Yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın maddi hasara neden oldu.