Kırklareli\'nde insan hakları, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk protokolü imzalandı

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM Vakfı) arasında insan hakları, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Kırklareli'nin Türkiye'nin muhteşem ve güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün çok değerli ve sorumluluklarının da fazla olduğunu vurgulayan Turan, protokol kapsamında gerekli tüm çalışmaların titizlikle yerine getirileceğini kaydetti.

Turan, orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise protokol kapsamında sosyal arabuluculuk ve insan hakları gibi konularda önemli çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Genel Başkanı Adem Solak da, protokol hakkında bilgi verdi.

Törende, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, Ak ile Solak protokolü imzaladı.