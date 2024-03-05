Kırklareli'nde iki otomobilde 38 şişe gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Babaeski ve Vize ilçelerinde iki şüphelinin araçlarında arama yaptı.
Yapılan aramada 38 litre gümrük kaçağı içki ile 25 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kaçak İçki ve Esrar Operasyonu: 38 Şişe İçki ve 25 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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