Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu

Kırklareli'nde 4 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.