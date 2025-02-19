Kırklareli'nde Kar Yağışı Yardımseverliği - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kar Yağışı Yardımseverliği

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Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.

19.02.2025 18:47
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Kırklarleli'nre kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri ittirerek yardım etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisiyle araçlar, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Ekipler mahsur kalan sürücüleri ittirerek kurtarmaya çalışırken bazı sürücülerin zincir takmalarına yardımcı oldu.

Ekipler bölgede devriye atarak sürücülere uyarırken yolda karla kaplanan trafik tabelalarını da temizledi.

Bölgede Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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