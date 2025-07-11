Kırklareli'nde KBRN Eğitimi Düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sağlık çalışanlarına Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Babaeski Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde, KBRN tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler ile kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Enes Güler başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde, kimyasal maddelerin tanı ve tedavi yöntemleri, biyolojik tehditlere karşı uygulanacak prosedürler, acil durum arındırma sistemleri ile radyolojik ve nükleer tehditler ele alındı.

"Şefkatli İletişim" konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" projesi kapsamında "Şefkatli İletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime eğitmen Çiğdem Karahan konuşmacı olarak katıldı.

Karahan, bireylerin kendini ifade etme biçimlerini şefkat, anlayış ve empati temelinde yeniden yapılandırmalarının önemini anlattı. Ayrıca çatışma anlarını sağlıklı şekilde yönetme, şiddet içeren iletişim unsurlarını fark etme ve daha yapıcı bir dil geliştirme konularında uygulamalı bilgiler verdi.

Pınarhisar Panayırı yapılacak

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde geleneksel panayır yeniden düzenlenecek.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi panayırın 13-16 Temmuz tarihlerinde kapalı pazar yerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Panayır kapsamında lunapark kurulacağını aktaran Talay, ayrıca zücaciye, tekstil ve yöresel ürünlerin satışının da yapılacağını kaydetti.