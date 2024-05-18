Kırklareli\'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu

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Kırklareli'nde özel harekat polisleri ve dron desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 200 polis katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren dron destekli denetimde 7 noktada araçlar kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üzerini aradı.

Denetimde uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.