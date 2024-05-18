Kırklareli'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli\'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında, özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yaklaşık 200 polis görev aldı. 3 saat süren denetimde, 7 noktada araçlar kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı. Ekipler, metruk binalarda arama yaparak şüpheli gördükleri kişilerin üzerini aradı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alındı.

18.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde özel harekat polisleri ve dron desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 200 polis katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren dron destekli denetimde 7 noktada araçlar kontrol edildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üzerini aradı.

Denetimde uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Operasyon, Narkotik, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
15:03 Lionel Messi’nin Barcelona’ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:34:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Özel Harekat Polisleri ve Dron Desteğiyle Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement