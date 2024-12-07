Kırklareli'nde Suçlulara Operasyon

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??????? Kırklareli'nde kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 26'sı hükümlü 107 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 107 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.