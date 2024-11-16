Kırklareli\'nde Şüpheli Operasyonu

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????? Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Kasım da haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.