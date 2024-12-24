Kırklareli'nde Süt İhtisas Toplantısı

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Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Üretim, tarım ve Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları organize sanayi bölgesine davet etti.

Turan, organize sanayi bölgesi ile kentteki süt üretiminin de artacağını kaydetti.

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ile Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Savaşan da çalışmalarından dolayı Ilık'a teşekkür etti.

Konser düzenlendi

Kırklareli'nde Türk sanat müziği kış konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde belediye kültür merkezinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde Samet Kök şefliğinde 24 eser seslendirildi.

Sanatseverler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların sanata önem verdiğini belirtti.

Bulut, koro üyelerine seslendirdikleri eserler için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.