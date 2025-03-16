Kırklareli'nde Tekvando Turnuvası Yapıldı

Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.

Turnuvada yıldızlar kategorisinde 9, küçükler kategorisinde 3, minikler kategorisinde ise 6 sporcu dereceye girdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.