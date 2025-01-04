Kırklareli'nde üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve personel, merkeze bağlı köyleri ziyaret edip üreticileri bilgilendirdi.
Karadağ, Dokuzhöyük köyünde düzenlenen faaliyette, üreticilerin Bakanlık desteklerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını söyledi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Karadağ, kentteki üretimin artması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Karadağ, toplantıların her köyde düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Üreticilere Destek Bilgilendirmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?