Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

16.03.2024 10:41
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit eden ekipler, otomobil ve 2 adreste arama yaptı.

Operasyonda, 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, R.Ö, E.N.T, K.G. ve N.M, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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