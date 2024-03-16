Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Çalıntı Araçta Kaçak Göçmen ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiği bir araçta kaçak göçmen ve uyuşturucu ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan aramada toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edilecek.