Kırklareli'nde Yangın Önlemleri Başarı Kazandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Yangın Önlemleri Başarı Kazandı

Kırklareli\'nde Yangın Önlemleri Başarı Kazandı
29.06.2025 11:23
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Kırklareli'nde su tankerleri sayesinde hasat sırasında yangınlar azaltıldı, çiftçiler korundu.

Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı su tankerinin bulundurulması zorunluluğu yangına bağlı kayıpları azalttı.

Kentte geçen yıllarda hasat sırasında çıkan yangınlarda hem hububatta hem de biçerdöver ve diğer tarım aletlerinde büyük zarar oluşması üzerine Kırklareli İstişari Hasat Komisyonunca yangın tedbirleri alındı.

Alınan tedbirler kapsamında hasat sırasında traktör ya da biçerdöver ile çekilebilir tipte en az 600 litre kapasiteli su tankeri ya da ilaçlama makinesiyle su bulundurulması, balya makinelerinde ise 6 kilogramlık en az 2 yangın söndürme tüpü taşınması zorunlu hale getirildi.

Hasat sırasında tarla yanında hazır bekletilen su tankeri ile yangınlara anında müdahale edilerek yangının büyümesi önlenirken, birçok yangın itfaiye ekiplerine gerek kalmaksızın söndürüldü.

Son haftalarda hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye ulaştığı kentte alınan tedbirler sayesinde hububat ekili alanlardaki zarar da en aza indirildi.

"Anında müdahale ediliyor ve yangın büyümeden felaketi önlemiş oluyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, aşırı sıcak ve kuraklığın yaşandığı kentte yangın risklerine karşı alınan tedbirlerin çiftçiler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Tedbirler sayesinde birçok çiftçinin bir yıllık emeklerinin heba olmadığını ifade eden Şaylan, hasat sırasında çıkan yangınlara su tankerleri ile anında müdahale edilebildiğini belirtti.

Şaylan, tedbirlerin ilk etapta maliyeti nedeniyle tepki çektiğini, ancak yangınların su tankeriyle yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürülmesiyle çiftçilerin olumsuz düşüncelerinin yerini memnuniyete bıraktığını vurguladı.

Geçen yıla göre kentte çok daha fazla yangının çıktığını dile getiren Şaylan, "Görüyoruz ki bu uygulama ile en az 7-8 yerde çıkan yangınlarda ilk müdahale mevcut su tankerleriyle yapıldığı için çok fazla hasar olmadan önlemiş olduk. Bu yüzden de hem ürün kaybı hem de üreticimizde sezon kaybı olmadı. Komşu illerde bazı yangınlar oldu. Yanlarında söndürücü tanker olmadığı için çok büyük miktarlarda kayıp yaşadılar. Yüzlerce binlerce dekar hasat edilmemiş buğday kül oldu." diye konuştu.

Şaylan, ekili alanlardaki yangınların hububatın kuru olması dolayısıyla hızla yayılabildiğini, bu tür yangınlarda ilk müdahalenin hayati değer taşıdığını söyledi.

İlk müdahalenin gecikmesiyle öngörülemez büyük kayıplar oluştuğunu belirten Şaylan, şunları kaydetti:

"Şu dönemlerde hava sıcaklıkları çok yüksek. Cam şişelerden, biçerdöverden ve insanlardan kaynaklanan sebeplerden yangın çıkabiliyor. O yüzden aşırı derecede dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak bir kıvılcımda ürün bir anda alev alev yanmaya başlıyor. Bu sene su tankerleri kullandığımız için zarar olayımız minimuma indi, bu uygulamanın faydalarını görmeye başladık. Su tankerleri bizim için gerçekten ihtiyaç oldu. Geçen yıla göre bu yıl daha fazla yangın çıkıyor, iyi ki böyle bir uygulamaya girmişiz. Su tankeri biçilen tarlanın yanında durduğu için yangına müdahale etme süreleri 1 dakika bile sürmüyor, anında müdahale ediliyor ve yangın büyümeden felaketi önlemiş oluyoruz."

Üretici Ahmet Kay, hava sıcaklarının artmasıyla yangın riskinin de arttığını ifade etti.

Su tankerinin hazır bulundurulmasıyla olası yangınlara anında müdahale edilebileceğini dile getiren Kay, "Bu aslında bizim ve biçerdöver sahipleri için alınmış çok güzel bir önlem. Yangına ilk müdahale çok önemli. Büyümeden söndürülebilir ya da ekipler gelene kadar büyümesi önlenebilir. Alınan bu karardan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üretici Abdurrahman Yılmaz da hasat sırasında olası yangınlara karşı alınan önlemlerden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Birçok üreticinin önceki yıllarda büyük kayıp ve tehlikeler atlattığını ifade eden Yılmaz, bir yıllık emeklerinin heba olmasından korktuklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

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