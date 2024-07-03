Kırklareli'nde Yaz Kur'an Kursları Başladı

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Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Şube Müdürü Abdullah Mangır ile öğrenci velileri katıldı.

Vali Ekici, konuşmasında, İlk emri "oku" olan bir inancın mensupları olarak Kur'an-ı Kerim'i herkesin okuması gerektiğini belirtti.

Tüm çocukların Kur'an-ı okuması, anlaması ve özümsemesi gerektiğini ifade eden Ekici, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen çocuklara hediyeler vereceğini kaydetti.

İl Müftüsü Eviş de geçen yıl 6 bin öğrencinin yaz kurslarında eğitim gördüğünü anımsatarak, bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.