Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli\'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

31.05.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile Akçaköy, Çiftlikköy, Davutlu, Karamusul, Kayabeyli, Seyitler ve Yenibedir köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmaları inceleyen Yüce, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yüce ayrıca Çiftlikköy köyünde Şehit Er Hasan Yeşilçimen'in de ailesini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Öğrencilere "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı

Lüleburgaz'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık" Projesi tanıtıldı.

TEMA Vakfı Lüleburgaz temsilcileri Resul Çokan ve Sibel Kocaman, İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere proje hakkında yürütülen çalışmaları anlatan Çokan, çocukların da çöpler ve geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkların ayrıştırılmasına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Çokan ve Kocaman, ardından Şaban Öğünç İlkokulu ile okul öncesi ve anaokullarını ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi.

"Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi

Lüleburgaz'da yüzme kursu açılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yaz Geldi Yüz Haydi" Projesi kapsamında başvuruların sürdüğü belirtildi.

Kursta 5-15 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verileceği ifade edilen açıklamada, şuana kadar yaklaşık 500 çocuğun kaydının alındığı bildirildi.

Açıklamada, 24 Haziran tarihinde başlayacak kursun yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.

Otele silahlı saldırı iddiası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otele silahla ateş edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Turgutbey Caddesi'ndeki otele silahla ateş açtı.

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Salih Yüce, Lüleburgaz, Kırklareli, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement