Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli\'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

10.12.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Turan eşi Nihal Turan ile 1999 yılında Ordu'da askerlik yaparken meydana gelen trafik kazasında şehit olan Refik Balcı'nın ailesini ziyarette bulundu.

Aile ile sohbet eden Turan, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade etti.

Turan, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Vali Turan, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazileri Mahmut İşçi, Necdet Biga, Feriz Bilgiç ve Cengiz Öztürk'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Türk milletinin gazilere minnettar olduğunu söyledi.

Turan, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileğinde bulundu.

Vali Turan, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Derslikleri gezip, öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Turan, Türkiye Yüzyılı hedefinin temelinde güçlü bir eğitim olduğunu söyledi.

Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleceğin mimarı gençlere ilham veren projeler, fırsat eşitliği ve yenilikçi yaklaşımlarla eğitimde yeni bir çağ açıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
14:16 Memurların zam talebi belli oldu Memurların zam talebi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.