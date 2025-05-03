Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Aile Yılı" ve "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verildi.

Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelince öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

Üsküp beldesinde yol yapım çalışmaları

Üsküp beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Halil Çallı, beldede devam eden çalışmaları inceledi.

Özellikle bu dönemde tarım arazilerine ulaşım sağlanan yolların onarıldığını ifade eden Çallı, beldede her alanda yatırımların devam ettiğini belirtti.

Çallı, gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.