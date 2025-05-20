Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor Projesi" kapsamında aile ziyaretleri sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" için hazırlanan projede, öğrenciler şehit ailesi ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

İlk ve ortaokulda eğitim gören 7 öğrenci, gazi Bekir Özden, Necip Öncü, Ali Yıldız, Mehmet Sevim ve Mehmet Özbek'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Okullarda incelemede bulunan Akdemir, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin isteklerini dinleyen Akdemir, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Akdemir daha sonra öğretmen ve okul idarecileriyle de bir araya gelerek, emekleri için teşekkür etti.

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Pınarhisar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, proje tanıtım çalışmaları kapsamında Pınarhisar halk pazarında stant açtı.

Ekipler, vatandaşlara projeyi tanıtarak, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar, erken farkındalık ve aile desteğinin

önemi hakkında da bilgi verildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Akalar Mahallesi ile Demirköy ilçesinin Balaban ve Hamdibey köylerine 21 Mayıs Çarşamba bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akalar Mahallesi'nde 09.00-15.00, Balaban ve Hamdibey köylerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

İlaçlama çalışmaları

Vize ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktaran Özalp, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.