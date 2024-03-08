Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak bugün yerini kar yağışına bıraktı. Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

08.03.2024 11:34
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Yıldız Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: AA

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