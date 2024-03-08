Kırklareli\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Samsun'un Asarcık ilçesinde tarihi eser operasyonu

Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.