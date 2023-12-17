 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek üniversitenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Soytürk, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi\'ni ziyaret etti
17.12.2023 - 14:58,
Abone Ol

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Şengörür, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, Kırklareli Üniversitesi'nin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı düzenlendi

Tekirdağ Müftülüğünce "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Müftülüğü İsmail İpek Konferans Salonunda düzenlenen programa, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Halime Karabulut katılımcılara ailede sevgi, saygı, merhamet, adalet, sabır, yardımlaşma, sadakat ve güven konularını anlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ Valiliği, Bülent Şengörür, Kırklareli, Tekirdağ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39
3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı

Son Dakika
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:08 7 ayda Meclis'teki 600 milletvekilinden 61'i partilerinden istifa etti! Birinci sırada CHP var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 15:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Üniversitesi Rektörü Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement