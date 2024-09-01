Kırklareli Valisi İğneada'da sel incelemesi yaptı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi İğneada'da sel incelemesi yaptı

Kırklareli Valisi İğneada\'da sel incelemesi yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde meydana gelen sağanak yağışın ardından incelemelerde bulundu. Ekici, su basan evlerdeki çalışmaları inceledi ve vatandaşların isteklerini dinledi. Yağış öncesi yapılan uyarılara dikkat eden vatandaşlara teşekkür eden Ekici, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

01.09.2024 14:16
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, dün sağanağın etkili olduğu Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde incelemede bulundu.

Ekici, beldeye giderek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bodrum katlarını su basan evlerdeki çalışmaları inceleyen Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, dün 12 saatte metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yağış öncesi yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi İğneada'da sel incelemesi yaptı - Son Dakika
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