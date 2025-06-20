Kırklareli Valisi'nden Eğitim Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, büyük bir umut ve heyecanla başlanan eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasıyla birlikte başarıyla tamamlandığını belirterek, bunun huzur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin azim ve emekle geçirdikleri eğitim sürecinde, öğretmenlerin rehberliğiyle hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan Turan, "Yoğun bir çaba gerektiren bu sürecin ardından iyi bir tatili fazlasıyla hak ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimin yalnızca okulda değil, hayatın her anında sürdüğünü ifade eden Turan, öğrencilerin tatillerini verimli şekilde değerlendirmelerini istedi.

Turan, "Tatilin keyfini çıkarırken okumanın, araştırmanın, eğlenmenin ve öğrenmenin asla ihmal edilmemesi gerekir. Unutmayın, yeni bir şey öğrenmeden geçen zaman, boşa geçmiş zamandır." ifadesini kullandı.

Öğrencilere hitaben "Sizler gözümüzün nuru, geleceğimizin parlayan yıldızlarısınız. Ülkemizi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız." mesajını ileten Turan, gösterilecek çabayla bayrağı devralacak olan yeni nesillerin Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacağını belirtti.

Mesajında öğretmenlere de teşekkür eden Turan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin umudu, yarınlarımızın teminatı öğrencilerimizin yetiştirilmesindeki özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişiminde en büyük pay sizlerin ve yetiştirdiğiniz nesillerindir.

Bundan sonraki süreçte de aynı azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Yıl boyu gösterdiğiniz gayretler için başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, hepinizin iyi ve verimli bir yaz tatili geçirmesini diliyorum."