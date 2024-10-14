Kırklareli Valisi Turan Pınarhisar ilçesini ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu'nu ziyaret etti.

Çanakçıoğlu'ndan brifing alan Turan, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Turan, çalışmalar hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.

Belediye Başkanı İhsan Talay'ı da ziyaret eden Turan, ardından kurum ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gazileri de ziyaret ederek isteklerini dinledi.