Kırklareli Valisi Turan, yeni İlahiyat Fakültesi Dekanı Erkan\'a başarı diledi

Kırklareli Valisi Turan, yeni İlahiyat Fakültesi Dekanı Erkan'a başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Turan, Erkan'a yeni görevinde başarı dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve heyete teşekkür etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal Yamak yer aldı.
Vali Turan, dekanlık görevine getirilen Prof. Dr. Nevzat Erkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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