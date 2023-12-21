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Kırklareli Vize'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli Vize\'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
21.12.2023 - 15:51,
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Vize İtfaiye Müdürlüğü aracı, Akıncılar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan itfaiye erleri, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

Kaynak: AA
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