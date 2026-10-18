Kırklareli Vize\'deki ilaç fabrikası yangınını itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı

3 SAATTE KONTROL ATINA ALINDI

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan ilaç fabrikasında çıkan yangın Kırklareli ve Tekirdağ'dan gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanan olmadığı belirtilen yangında tesiste hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/KIRKLARELİ,