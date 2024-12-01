Kırmızı Et İçin Kaliteli Üretim Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırmızı Et İçin Kaliteli Üretim Hedefi

Bakan Yumaklı, hayvancılıkta verimlilik ve uygun fiyatla kırmızı ete ulaşım için projeler yürütüyor.

01.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütün üretim kademelerinde olduğu gibi hayvancılıkta da verimli ve kaliteli üretimi hedeflediklerini belirterek, "Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, 1 milyon 600 bin dekar arazisiyle dünyanın tek parça en büyük işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi küçükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, TİGEM Ceylanpınar İşletmesinin sadece bitkisel üretimde değil hayvansal üretimde de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

İşletmenin hem sahip olduğu hayvan envanteri hem de bunları geliştirmedeki rolüyle son derece önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Şu anda sadece bu işletmede 102 bin nitelikli küçükbaş hayvan var. Bunların şimdi kuzulama zamanı. Sadece bu işletmede 62-63 bin civarında yeni kuzular envantere katılacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, işletmenin Türkiye'deki kırmızı et piyasasının regülasyonunda değil aynı zamanda ülkedeki küçükbaş hayvanların daha nitelikli ve daha kaliteli üretim safhasına geçmesiyle ilgili de görev icra ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu işletme Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasayı regüle etmek için getirmiş olduğu besilik hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra çok yakın zamanda anaç hayvanların gelmesiyle beraber içerideki üretim de artacak. Amacımız gerek büyükbaş gerekse küçükbaşta üstün nitelikli besi hayvanlarını kırmızı et üretimi için burada çoğaltmak, bunları Türkiye'nin dört bir tarafındaki besi üretimi yapan işletmelere dağılımını sağlamak. Nihayetinde de tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak."

ESK'nin piyasayı regüle etmek adına gerektiği zaman, gerektiği kadar hem karkas et hem de canlı besi hayvanı ithal ettiğini anımsatan Yumaklı, hedeflerinin içerideki üretimi arttırmak olduğuna işaret etti.

"Hayvancılık yol haritasında olumlu sonuçlar görülüyor"

Yumaklı, özellikle sadece süt hayvancılığı değil besi hayvancılığına da konsantre olmak için hazırladıkları 5 yıllık Hayvancılık Yol Haritasının etkisinin görüldüğünün altını çizerek, "Bütün üretim kademelerinde olduğu gibi küçükbaş hayvancılıkta da büyükbaş hayvancılıkta da verimli ve kaliteli üretimi hedefliyoruz. Kırmızı ete ulaşım konusunda başta TİGEM ve ESK'nin ortaklaşa yaptığı ve ülkemizde ilk kez uygulanan Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiyle Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı Et İçin Kaliteli Üretim Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:15:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı Et İçin Kaliteli Üretim Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.