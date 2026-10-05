Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuna katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentteki temasları sırasında dikkat çeken bir anla gündeme geldi. Bakan Çiftçi’nin şehir içi trafikte makam aracıyla seyrettiği sırada yetkisi olduğu halde kırmızı ışık kuralına uyarak beklemesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Bakan Çiftçi'nin trafik kuralına uymasını takdirle karşılayan bazı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, bir kısım kullanıcı ise bu durumun övülmek yerine normal karşılanması gerektiğini vurguladı.

Gönderinin altına gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle sıralandı: